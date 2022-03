Vorerst bis zu 3000 Plätze: Plan für Versorgung von Kriegsflüchtlingen in Tirol steht

Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Österreich angekommen, wie hier im Bild am Wiener Hauptbahnhof. Viele weitere werden kommen.

Wichtigstes Instrument für die Koordination und Kommunikation in der aktuellen Lage soll eine Hotline sein. Unter der Nummer 0800/202077 können ab heute „sowohl Hilfe suchende Ukrainer in ihrer Landessprache als auch hilfsbereite Tiroler“ Auskunft erhalten, meint Platter. In Innsbruck werden ein Servicepoint am Hauptbahnhof und zwei Erstanlaufstellen eingerichtet – im ehemaligen Hotel Europa und im inzwischen aufgelassenen Bildungszentrum „Haus Marillac“.