16-Jähriger in Innsbruck ausgeraubt: Zwei Verdächtige ausgeforscht

Innsbruck – Ein Raubüberfall auf einen 16-Jährigen Ende Februar in Innsbruck dürfte geklärt sein: Der Jugendliche war am 26. Februar gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Colingasse/Bürgerstraße von zwei Unbekannten überfallen worden. Einer der Täter versetzte dem Opfer einen Faustschlag – ein Kieferbruch war die Folge.