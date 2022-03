Fußgängerin in Wörgl von Auto erfasst und verletzt, Lenkerin gesucht

Wörgl – Nach einem Verkehrsunfall in Wörgl am Montagnachmittag sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Zu dem Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Lenkerin fuhr mit ihrem Auto aus einem Parkplatz und erfasste dabei eine 35-jährige Passantin. Diese wurde dabei unbestimmten Grades am Bein verletzt.