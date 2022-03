„A Million Dreams": Das Leben gesungen, getanzt und in Worte gefasst

Pfaffenhofen – Es war gesungene, getanzte bzw. in Worte gefasste Lebensfreude und ein Appell an die Menschlichkeit, mit der die Gesangsformation Somesing aus Pfaffenhofen, Tänzer der Imster Gruppe JoyDance und der Poetry Slammer Emil Kaschka am Wochenende in Pfaffenhofen, Mils bei Imst und Birgitz das Publikum begeisterten. Unter dem Motto „A Million Dreams“ servierte eine enthusiastische Chorgemeinschaft nach Corona-bedingter dreijähriger Probezeit ein Best-of aus den Musicals Anatevka, West Side Story, Hair und Greatest Showman.