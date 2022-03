Duell zur Stichwahl in Kufstein: „Tirol Live“ entfällt krankheitsbedingt

Um die Gunst der Wähler rittern in Kufstein am Sonntag Martin Krumschnabel (Parteifreie) und Birgit Obermüller (NEOS). Welche Ziele sie verfolgen und wie sich die zweitgrößte Gemeinde Tirols ohne Absolute im Gemeinderat regieren lassen kann, wollten die beiden Kandidaten am Mittwoch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern bei „Tirol Live“ auf TT.com besprechen. Krankkheitsbedingt entfällt die Sendung allerdings.

Entgeltliche Einschaltung

Bis zum Zerwürfnis 2020 waren der amtierende Bürgermeister und die Schulleiterin politische Weggefährten. Jetzt eint sie der Gedanke, die politischen Mächte in Kufstein bündeln zu wollen. Mit acht von 21 Mandaten für die Parteifreien und nur einem Mandat für die NEOS bleibt ihnen auch keine andere Option. Krumschnabel könnte schlimmstenfalls noch ein Mandat verlieren. Die MFG beantragte eine Neuauszählung – ihnen fehlte nur eine Stimme für ein drittes Mandat.

Die Stichwahl-Duelle bei „Tirol Live“

📽️ Video | Hackl vs. Margreiter: Das Duell zur Stichwahl in Hall

Werner Hackl (ÖVP) und Christian Margreiter („Für Hall“) rittern am Sonntag in der Stichwahl um den Bürgermeistersessel in Hall. Am Dienstag waren sie zu Gast beim „Tirol Live“-Wahlduell.

Garmin Smartwatch oder Intersport-Gutscheine zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

📽️ Video | Lintner vs. Weber: Das Duell zur Stichwahl in Schwaz

In Schwaz stehen sich bei der Stichwahl am Sonntag Bürgermeister Hans Lintner (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Victoria Weber gegenüber – am Montag stellten sie sich in „Tirol Live“ den Fragen von TT-Lokalchef Marco Witting.