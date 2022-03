Kinder-Knabbereien im Test: Nur elf von 43 empfehlenswert

Zwölf der getesteten Artikel besitzen einen ernährungsphysiologisch mittelmäßigen Wert, 17 haben eine unausgewogene Nährstoffzusammensetzung und sollten nur sparsam verzehrt werden, berichtete die AK in einer Presseaussendung am Mittwoch. Die Knabbereien kosteten zwischen 76 Cent und 3,99 Euro pro 100 Gramm.

In den meisten pikanten Leckereien war Sonnenblumen- oder Rapsöl enthalten, in fünf jedoch Palmöl, das erhöhte Mengen an Fettschadstoffen beinhalten kann und in den Erzeugerländern erhebliche ökologische und soziale Probleme hervorruft.