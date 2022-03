Jugendliche Brandstifter besetzten in Imst verlassenes Gebäude

Imst – Auf den Hinweis eines Zeugen stattete die Polizei am Dienstag in Imst einem verlassenen Gebäude einen Besuch ab. Personen seien in das Gebäude eingebrochen, hieß es. Vor Ort konnten die Beamten zwei 16-Jährige auf frischer Tat ertappen. Ein weiterer 16-Jähriger stellte sich, ein vierter konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.