74-Jähriger tot neben Skipiste in Osttirol aufgefunden

Matrei in Osttirol – Ein 74-jähriger Deutscher ist am Dienstag leblos neben einer Piste im Skigebiet Zettersfeld in Nußdorf-Debant in Osttirol aufgefunden worden. Der Mann, der Teil einer Reisegruppe war, war nicht zum Abendessen ins Hotel gekommen. Die Hotelbetreiberin verständigte deswegen die Rettungskräfte, die eine Suchaktion starteten. Rund 15 Meter abseits der Piste wurde der Leichnam schließlich entdeckt.