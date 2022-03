McGrath holte sich Sieg beim Slalom der Herren in Flachau, Strolz Vierter

Clement Noel, Atle Lie McGrath und Daniel Yule schafften es am Mittwoch aufs Siegertreppchen.

Flachau – Die Halbzeitführung hat Johannes Strolz wie schon vielen anderen Rennläufern in diesem Winter am Mittwoch beim Nachtslalom von Flachau kein Glück gebracht. Der dreifache Olympiamedaillengewinner landete hinter Weltcup-Premierensieger Atle Lie McGrath aus Norwegen, Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich (+0,29) und dem Schweizer Daniel Yule (+0,64) an der vierten Stelle (+0,66). Marco Schwarz wurde Fünfter (+0,69), Manuel Feller Sechster (+0,76).