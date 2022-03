Strolz-Führung beim Slalom der Herren in Flachau, Feller Halbzeitsechster

Der Österreichische Skiverband unterstützt die Aktion „Helping Hands" und spendet 20 Prozent der Eintrittskarten-Erlöse des Nachtslaloms in Flachau an Betroffene in der Ukraine. Die Spende von 25.000 Euro wird von der Austria Ski Veranstaltungs GmbH zusammen mit Gemeinde, Tourismusverband und Snow Space Salzburg getätigt und an das Österreichische Rote Kreuz und die Caritas verteilt. Die Gelder der Aktion werden von UNIQA mit einer zusätzlichen Million Euro aufgestockt.