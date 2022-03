Betrunkener 36-Jähriger schlug Begleiterin und randalierte in Mayrhofen

Mayrhofen – Ein stark alkoholisierter 36-Jähriger ist am Dienstag in Mayrhofen aggressiv geworden, berichtet die Polizei: Nach einem gemeinsamen Skitag schlug der Deutsche seine 23-jährige Begleiterin aus Belgien und randalierte anschließend in einem Geschäft. Die Polizei hielt ihn an, er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Laut Polizei kam es zwischen 17.50 und 18.25 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem 36-Jährigen und der 23-Jährigen. Dabei schlug der Mann seiner Begleiterin auf der Hauptstraße in Mayrhofen ins Gesicht und verletzte sie leicht. Dann randalierte er in einem Geschäft und richtete einen Schaden in der Höhe eines dreistelligen Betrages an.

Ebenfalls am Dienstagabend, zwischen 22 Uhr und Mitternacht, wurden vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Mayrhofen ein Porzellanblumentopf und ein Fahrrad beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. Der Täter dürfte lange braune Haare haben, er trug ein Stirnband, eine weiße Skihose und einen blauen Anorak mit weißen Punkten. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133/7254. (TT.com)