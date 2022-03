Europas Leitbörsen schreiben am Mittwoch enorme Gewinne

Frankfurt am Main – Die europäischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte mit enormen Aufschlägen aus dem Handel verabschiedet. Ein Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt schien an den Märkten für positive Stimmung zu sorgen. Börsianer setzen auf ein Treffen zwischen dem Außenminister der Ukraine und jenem von Russland am morgigen Donnerstag im türkischen Antalya.

Neben der Ukraine ist die Aufmerksamkeit auf die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank gerichtet. Die Notenbanken der westlichen Welt befinden sich nach Ansicht des Leiters der Vermögensverwaltung der Union Bancaire Privée, Norman Villamin, in einem Dilemma, da Sanktionen gegen Russland das Potenzial besitzen, einen Schock bei der Rohstoffversorgung auszulösen. Sollten die massiven im Raum stehenden Sanktionen umgesetzt werden, stehen die westlichen Zentralbanken Villamin zufolge vor der Wahl, eine ähnliche Geldpolitik wie in den 1970er Jahren zu verfolgen, die zu tiefen Rezessionen während des gesamten Jahrzehnts führte, oder Inflation zuzulassen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Gesucht waren am Mittwoch Banken- und Autowerte. So gewannen im Euro-Stoxx-50 Stellantis und Volkswagen 11,9 bzw. 10,7 Prozent. Bei den Finanztiteln steigerten sich ING Group um 11,7 Prozent. Intesa Sanpaolo gewannen 11,1 Prozent hinzu.

An der britischen Börse legten zudem Polymetal um enorme 69,2 Prozent zu. Der Bergbaukonzern hatte heute bekannt gegeben, seine Geschäfte in Russland und Kasachstan würden normal weitergeführt. Am Vortag hatte die Polymetal-Aktie fast 47 Prozent an Wert eingebüßt. (APA)