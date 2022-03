Real Madrid und Manchester City im CL-Viertelfinale

Madrid/Manchester – Real Madrid und Manchester City sind am Mittwoch ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Die „Königlichen" legten gegen Paris Saint-Germain eine famose Aufholjagd hin, siegten nach 0:1-Rückstand noch 3:1 und kamen dadurch mit einem Gesamtscore von 3:2 weiter. Held des Abends war Karim Benzema mit einem lupenreinen Hattrick (61., 76., 78.), er stellte damit seinen französischen Landsmann und PSG-Torschützen Kylian Mbappe (39.) in den Schatten.

ManCity reichte gegen Sporting Lissabon ein 0:0 zum Weiterkommen, das Hinspiel in Portugal hatte mit einem 5:0 für die „Citizens" geendet. Bereits am Dienstag hatten der FC Bayern und Liverpool das Viertelfinal-Ticket gebucht.

Dies gelang auch David Alaba mit Real, obwohl es lange nicht danach ausgesehen hatte. Die Madrilenen verzeichneten zwar leichte Startvorteile, doch die besseren Torszenen gingen von Beginn an auf das Konto von PSG. Mbappe scheiterte in der 13. Minute an Thibaut Courtois, neun Minuten später fand auch Neymar im Goalie der Madrilenen seinen Meister.