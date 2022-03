Umstrittene Impfpflicht wird zur Gänze ausgesetzt

Wien – Schon wenige Stunden nach der Angelobung des neuen grünen Gesundheitsministers Johannes Rauch sickerte durch, was er dann am Mittwoch im Beisein von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verkünden musste. Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wird zur Gänze ausgesetzt. In einer Woche, so war es vorgesehen, wollte man österreichweit mit zum Teil harten Strafen gegen all jene vorgehen, die sich nicht impfen lassen. Das Gesetz war von Anfang an in weiten Teilen der Bevölkerung umstritten.