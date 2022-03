Waldbrand bei Telfs: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Telfs – In einem Waldstück oberhalb der Wallfahrtskirche St. Moritzen in Telfs brach am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein Brand aus. Eine Fläche von ca. 200 m2 war laut Polizei betroffen. Die Freiwilligen Feuerwehren Telfs, Pfaffenhofen und Oberhofen im Inntal konnten mit insgesamt 60 Einsatzkräften die Flammen bald unter Kontrolle bringen. Gegen 22 Uhr konnte Brand aus gegeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (TT.com)