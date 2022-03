„gegenbilder“ in Imst: Vom Zustand der kaputten Welt

Imst – Für die aus Zams stammende Künstlerin Christine S. Prantauer ist die Kunst ein Garten großer Fülle, ein Kosmos unendlicher Vielfalt. Für sie ganz persönlich allerdings wird ein Bild, ein Objekt, ein Medium erst zur Kunst, wenn es sich mit gesellschaftspolitischen Inhalten auseinandersetzt, welche beim Betrachter eine Reaktion auslösen, die so etwas wie Haltung abverlangen.

Die Auseinandersetzung mit einer globalisierten Welt, in der die Gewinnmaximierung bei einhergehender Ausbeutung von Menschen und Ressourcen rücksichtslos verfolgt wird, ist das Thema der Stunde. Für Prantauer ist es das Thema zeit ihres künstlerischen Schaffens. In ihrer aktuellen Schau in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann Imst unter dem Titel „gegenbilder“ hat sie wahrlich jede Menge Stoff zum Nachdenken mitgebracht.