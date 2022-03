Verfolgungsjagd in Wörgl: Mopedfahrer flüchtete vor der Polizei

Kufstein – Mitte Dezember wurde aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Kufstein ein Moped gestohlen. Drei Monate später tauchte nun das Nummernschild wieder auf. Eine Streife sah am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Wörgl das Schild an einem anderen Moped. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Eine weitere Streife versuchte den Lenker aufzuhalten.