Wechselberger vs. Moigg: Das Duell zur Stichwahl in Mayrhofen bei „Tirol Live"

Spannend wird es am Sonntag auch bei der Stichwahl in Mayrhofen. Vor sechs Jahren wurde Monika Wechselberger als erste Bürgermeisterin im Bezirk Schwaz gefeiert. Jetzt will ihr Hotelier Hans Jörg Moigg das Amt streitig machen. Beide wurden am Donnerstag von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern interviewt. Wechselberger erhielt im ersten Wahlgang nur 14 Stimmen mehr als Moigg.