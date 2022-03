Eva-Maria wünscht sich ein Kind: Ein Porträt auf Augenhöhe

Innsbruck – Eva-Maria ist eine berufstätige junge Frau in Innsbruck mit Kinderwunsch. Lukas Ladner ist Filmemacher und porträtiert sie auf ihrem Weg. So weit, so einfach. Doch er ist zugleich auch einer ihrer persönlichen Assistenten. Denn die Mutter in spe ist auf Grund von spastischer Zerebralparese Rollstuhlfahrerin. Das ist jedoch nicht der Hauptfokus des Films und hindert Eva-Maria keineswegs daran, ihren Plan einer Schwangerschaft umzusetzen. Die medizinische Prozedur vom Aussuchen des Samenspenders bis ins Krankenhaus spielt dabei eher eine Nebenrolle, ebenso wie die Bürokratie einer solchen Mutterschaft. Stattdessen ist der Film ein sehr persönliches, aber nicht voyeuristisches Porträt. Ladner begleitet Eva-Maria, vor und hinter der Kamera, ohne sich dabei selbst in den Vordergrund zu spielen. Das Vertrauen ist spürbar. Er drehte den Film zu „95 % als One-Man-Band“, wie er selbst erklärt, in Doppelfunktion neben seiner Assistenz-Arbeit. Das ermöglicht persönliche Gespräche und eine sensible Begleitung über mehrere Jahre, von 2017 bis ins Jahr 2020, mit den ersten pandemischen Masken im Epilog des Films.