57-Jähriger hatte in Ischgl Laserblocker und Radarwarner in Auto verbaut

Ischgl – Bei einer Fahrzeugkontrolle bemerkten aufmerksame Polizisten in Ischgl am Mittwoch einen Laserblocker und einen Radarwarner am Auto eines 57-jährigen Österreichers. Die Geräte wurden bei einer Werkstätte ausgebaut und von den Beamten sichergestellt. Der 57-Jährige wird an die Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt. (TT.com)