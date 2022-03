Aschau i. Z. – Ein Betrunkener (34) hat am Mittwochabend in Aschau einen Polizisten und eine Polizistin verletzt. Der 34-Jährige hatte versucht, nach einer Amtshandlung in das Auto der Beamten einzusteigen. Als diese ihn davon abhalten wollten, kam es zu der Attacke. Gegen die anschließende Festnahme wehrte sich der Rumäne so heftig, dass auch er Verletzungen erlitt. Er wird angezeigt. (TT.com)