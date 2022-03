„Goldene Stadt“ ist noch ein weißer Fleck: LASK gegen Slavia Prag gefordert

Ein Traum in Rosa: Thomas Goiginger und der LASK wollen sich heute bei Slavia Prag eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen. © APA

Linz – Wenn es in einem Bewerb so gar nicht läuft, kann ein anderer durchaus Kraft injizieren: Genau so geht es dem LASK, der nach der Enttäuschung in der Liga heute (18.45 Uhr, live Servus TV, Sky) gegen Slavia Prag im Achtelfinale der Conference League eine weitere europäische Sternstunde herbeisehnt.

Und die Rot-Weißen aus der tschechischen Hauptstadt sind ein durchaus hochkarätiger Gegner, präsentierten sie sich doch vor zwei Jahren in der Champions League (2019/20) und standen im Vorjahr im Viertelfinale der Europa League. Die Linzer wollen sich davon nicht beeindrucken lassen.

„Ich denke, dass es eine schwierige Partie wird gegen den Meister und Tabellenführer aus Tschechien. Wir werden aber alles daran setzen, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen“, sagte LASK-Trainer Andreas Wieland vor der Partie in der Eden Arena. Per dreieinhalbstündiger Busfahrt ging es für die Athletiker am Mittwoch nach Prag. Kein gutes Omen: In der „Goldenen Stadt“ sind österreichische Teams in neun Anläufen im Europacup bisher noch sieglos.

Um den 1958 gestarteten Negativlauf zu beenden, muss beim LASK wie im Herbst vieles passen. Da schrieben die Oberösterreicher in der Gruppenphase fünf Siege und ein Remis an und schafften souverän den Sprung in die K.-o.-Phase. Slavias Trainer Jindrich Trpisovsky hatte den LASK gemäß tschechischen Medienberichten dennoch als Wunschlos Nummer zwei hinter der AS Roma bezeichnet. Den Sprung ins Achtelfinale schafften die Prager durch zwei 3:2-Erfolge im Sechzehntelfinale gegen Fenerbahce Istanbul.

Bitter für die Linzer: Ex-Wacker-Kicker Sascha Horvath und Andreas Gruber fallen nach Erkrankungen jeweils kurzfristig aus.