WhatsApp, YouTube und Instagram weiter beliebteste Jugend-Netzwerke

Wien – Laut Jugend-Internet-Monitor 2022 sind WhatsApp, YouTube und Instagram weiterhin die beliebtesten Netzwerke bei Österreichs Jugendlichen. Aber TikTok und Discord konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich dazugewinnen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Online-Befragung von 400 Teenagern (elf bis 17 Jahre) im Auftrag der EU-Initiative Saferinternet.at zeigt

An der Spitze behaupten sich WhatsApp (96 Prozent), YouTube (95 Prozent) und Instagram (81 Prozent). An Popularität zugelegt hat die Video-App TikTok, die mit einem Zuwachs von 13 Prozentpunkten Snapchat einholen konnte und nun gemeinsam mit der Foto-Sharing-App den vierten Platz belegt (beide 70 Prozent). Bei der regelmäßigen Verwendung hat sie unter den Videoportalen sogar die Nase vorn: 77 Prozent der Jugendlichen, die TikTok nutzen, geben an, dies täglich zu tun - das sind mehr als bei YouTube (64 Prozent tägliche Nutzung).