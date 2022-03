51-Jährige bei Skiunfall in Sölden schwer verletzt, zweiter Beteiligter gesucht

Sölden – Zwei Skifahrer sind am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Rettenbachgletscher in Sölden zusammengestoßen, dabei zog sich eine 51-Jährige schwere Verletzungen zu. Der andere Wintersportler, ein etwa 40 Jahre alter, Englisch sprechender Mann, blieb unverletzt.