Kehrtwende in Weer: Siedlungsprojekt ist vom Tisch

Weer – Kurz vor der Stichwahl die Kehrtwende in Weer. Bürgermeister Markus Zijerveld will das umstrittene Siedlungsprojekt „Archenwald“ aus dem Raumordnungskonzept wieder herausnehmen. „Vielleicht war ich zu überzeugt von unserem Konzept und habe die Bürgerinitiative Archenwald nicht ernst genug genommen. Aber wenn es die Bevölkerung nicht mitträgt, ist es nicht das Gelbe vom Ei“, sagt Zijerveld, dessen Liste fünf Mandate verlor und der Sonntag mit Johannes Irowec in der Stichwahl steht.