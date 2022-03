Erhebliche Waldbrandgefahr in südgerichteten Bereichen Tirols

In Telfs im Bereich St. Moritzen kam es am Mittwoch zu einem Waldbrand.

Innsbruck – In bestimmten Teilen Tirols herrscht derzeit erhebliche Waldbrandgefahr. Betroffen sind vor allem „südgerichtete schneefreie Wald- und Flurbereiche der Haupttäler", wie das Land am Freitag in einer Aussendung mitteilte.