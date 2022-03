Faktencheck: Militärische Kinder-Fotos aus der Ukraine sind alt

Diese alten Fotos werden derzeit in Sozialen Medien verbreitet. © Screenshot/Facebook

Kiew, Moskau – Der Krieg in der Ukraine befeuert Fehlinformationen, die stark in Sozialen Medien kursieren. Aktuell verbreiten User angeblich neue Fotos, die ukrainische Kindersoldaten des „Asow-Bataillons" („Azov") zeigen sollen, die nach dem Vorbild der „ISIS" ausgebildet werden würden. Bei dem Bataillon handle es sich um „eine Gruppe von Nazis", die von den letzten Regierungen in Kiew finanziert worden sei. Das sehen die User als Legitimation für den Einmarsch Russlands.

🤔 Einschätzung:

Die Fotos sind alt und haben nichts mit dem aktuellen Einmarsch Russlands in die Ukraine zu tun. Sie zeigen ein paramilitärisches Ferienlager, das von der Gruppe der „Asow" organisiert wird und sich an Kinder und Jugendliche richtet. Mehreren Quellen zufolge weisen zumindest Teile der Gruppe starke extremistische und nationalistische Züge auf. Der Anteil von Rechtsextremen bzw. Neonazis im ukrainischen Militär ist nicht feststellbar. Ihn als Legitimation eines Einmarschs zu sehen, entspricht einem vom Kreml verbreiteten Narrativ.

🔎 Überprüfung:

Im den oft geteilten Postings sind neun Bilder enthalten, die allesamt Kinder zeigen, die militärisches Gewand tragen, mit Waffen oder Waffenattrappen hantieren und patriotisch posieren. Einige der Kinder tragen ein gelbes Leiberl, auf dem „Азовець" („Asowez") steht. Zudem ist eine gespiegelte Version des neonazistischen „Wolfsangel"– Symbol („Idea of the Nation"-Symbol) (3,4,5) zu sehen. Keines der Fotos ist aktuell oder steht in Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022.

Das sechste Bild findet sich auf der Webseite der European Pressphoto Agency (EPA) und entstand am 12. August 2015 am Stadtrand von Kiew. Der Bildbeschreibung zufolge ist das militärisch-patriotische Sommerlager „Asowez" zu sehen, das von dem freiwilligen Bataillon „Asow" für Kinder organisiert wurde, deren Eltern in der ostukrainischen Konfliktzone wohnen sowie für andere Kinder aus Kiew. Die Kinder würden dort über das Militär lernen, Selbstverteidigung und Überlebensfertigkeiten üben sowie Sport machen.

Das siebente Foto wurde im April 2016 im Sozialen Netzwerk VK, das stark in Russland genutzt wird, gepostet. Die Userin arbeitet eigenen Angaben zufolge für das Bataillon „Asow". Wie sich deren VK-Seite entnehmen lässt, soll den Kindern von Ausbildern des Bataillons u.a. beigebracht werden mit Waffen umzugehen und Erste Hilfe zu leisten. Vorträge und Filmvorführungen zu historischen und patriotischen Themen sollen ihnen zudem die Bedeutung ihres Heimatlandes näher bringen.

Das vorletzte Bild wurde am 14. August 2015 von einem Fotografen der französischen Nachrichtenagentur AFP gemacht und wird ebenfalls einem Sommercamp des „Asow"-Bataillons zugeschrieben. Es findet sich auch in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das letzte Foto taucht bereits im März 2014 in der Bilder-Suchmaschine TinEye auf. Es ist unklar, ob es im Zusammenhang mit den Sommercamps steht.

Nach Angaben von Bellingcat erhielten mehrere ukrainische rechtsaußen-Gruppierungen, darunter der „Nationalkorps", finanzielle Unterstützung von der Regierung für „national-patriotische Bildungsprojekte". Inwieweit auch Geld davon in die paramilitärischen Sommercamps geflossen ist, lässt sich nicht sagen. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete im Jahr 2018, dass das ukrainische Ministerium für Jugend und Sport „junge und patriotische Erziehung" finanziell unterstützte, darunter auch Jugendcamps.

Aus einem Video der „New York Times" geht hervor, dass die Sommercamps im Jahr 2015 gegründet wurden, also ein Jahr nachdem Russland die Krim annektierte. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen Einmarsch im Februar 2022 mehrmals mit der „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine" erklärt. Wenngleich es in der Ukraine mehrere rechtsextreme Gruppierungen gibt, ist das Narrativ höchst umstritten. Medienberichten zufolge formierte sich das „Asow"-Bataillon erst bei den Euromaidan-Protesten 2013 und 2014. Laut Experten würde es das extremistische Bataillon ohne den Krieg nicht geben.