Silent Disco, Jazz-Festival, Stubaicup: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Das kulturelle Leben in Tirol nimmt wieder Fahrt auf – am Wochenende gibt's Live-Musik in Hülle und Fülle. Gefeiert werden darf außerdem bei einer weiteren Ausgabe der „Silent Disco" in Innsbruck. Aber auch für Outdoorspaß ist mit Flohmärkten, Wandern, Biathlon und einer Open-Air-Messe inkl. Gleitschirmflugshow gesorgt. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende.