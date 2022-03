Rolling Stones planen möglicherweise Europatournee

Wien – Die Rolling Stones könnten eine neue Europatournee planen. Die Band veröffentlichte am Freitag auf Twitter einen Videoclip, in dem zum Intro ihres Hits "Can't you hear me knocking?" auf der Erdkugel das Zungenlogo an verschiedenen Orten in Europa aufpoppt. Schließlich steht die Stones-Zunge gemeinsam mit dem Großen Wagen als Sternbild über dem Globus. Auftrittsorte oder Termine werden allerdings nicht genannt, die Fans spekulieren aber bereits mit einer neuen Tour.