63-Jähriger stürzte in Aschau von Leiter: Niederländer schwer verletzt

Aschau – Ein Niederländer ist am Freitag bei Handwerksarbeiten in Aschau-Distelberg schwer verletzt worden. Der Mann stand gegen 13.30 Uhr auf einer Leiter in einer Höhe von etwa zwei Metern. Dann stürzte er rückwärts von der Leiter und schlug mit dem Rücken auf einem am Boden liegenden Holzbalken auf. Der Mann schrie um Hilfe und machte so Ersthelfer auf ihn aufmerksam.