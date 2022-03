An der Bahntrasse brennt’s – kontrolliert

Jenbach – Ein kleiner Funkenflug genügte und in rasender Geschwindigkeit breitete sich an einer der steilsten Streckenabschnitte der Achenseebahn ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte sofort an, um den großflächigen Waldbrand zu löschen. Rund 3000 m² waren betroffen. Und das nur zwei Tage vor den behördlich vorgeschriebenen Abbrennarbeiten – die genau solche Brände eigentlich verhindern sollten.