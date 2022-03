Preise für Weizen explodieren, dramatische Auswirkungen auf Afrika

Wie die Getreideernte in der Ukraine in Zeiten des Kriegs stattfinden soll, ist ungewiss.

Kiew, Moskau – Der russische Überfall auf die Ukraine hat die Getreidepreise massiv ansteigen lassen, auf zeitweise über 400 Euro pro Tonne. Zuletzt kostete im Mai die Tonne Weizen an der Warenterminbörse Euronext in Paris rund 368,50 Euro. Laut dem langjährigen Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell soll der Preisdruck nachlassen, aber nur, wenn die Weizenexporte Russlands und der Ukraine „nicht völlig zum Erliegen“ kommen.

Der Selbstversorgungsgrad bei Getreide lag in Österreich zuletzt bei ca. 88 Prozent.