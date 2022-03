Vorwürfe in ÖVP-Affäre: Karmasin bestreitet „Tatplan“

Sophie Karmasin: Ex-Ministerin in Untersuchungshaft.

Wien – Die frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin hat in ihrer Einvernahme vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Vorwürfe in der ÖVP-Inseratenaffäre bestritten. Laut Medienberichten beteuerte sie, dass es einen vom damaligen Außenminister und späteren Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgehenden „Tatplan“ gegeben habe. Die WKStA verdächtigt Karmasin als „Urheberin und maßgebliche Ideengeberin“ der Affäre um mutmaßlich manipulierte Umfragen und fragwürdige Medienkooperationen. Karmasin will nur Kontakte hergestellt haben.