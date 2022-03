TT-Kommentar zum Ukraine-Krieg: Emotion ist ein schlechter Ratgeber

Entsetzen, Wut, Trauer, Furcht: Emotionen wie diese sind angesichts der russischen Gräuel in der Ukraine menschlich – im besten Sinne. Das Mitgefühl für die ihrer Sicherheit, ihres Hab und Guts, ihrer Heimat und in vielen Fällen sogar ihrer Liebsten Beraubten weckt Hilfsbereitschaft und Solidarität. Geht es allerdings um weitreichende politische Entscheidungen in einer geopolitisch so brisanten Situation wie dem Ukraine-Krieg, haben Emotionen nichts verloren. Da sind Besonnenheit und nüchternes, vernunftgeprägtes Denken notwendig.