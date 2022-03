Eistanz an Schwedens Polarkreis: Audi lud zum Winter-Drive

Auch Elektroautos können auf Schnee und Eis elegante Drifts hinlegen. © Audi

Von Walter Schrott

Entgeltliche Einschaltung

Arvidsjaur – In unseren Breiten wagen sich bereits erste Blümchen aus dem Boden, am Polarkreis knirscht noch der Schnee unter den Stiefeln. Das Thermometer zeigt minus 17 Grad an, auf den Seen liegt ein meterdicker Eispanzer. Was den Mitteleuropäer frösteln lässt, freut die Autobauer. Die Winterlandschaft im hohen Norden ist das ideale Revier, um Technik auf Herz und Nieren zu testen. Und alle namhaften deutschen Hersteller sind dort mit Testzentren vertreten.

Wir waren mit dem Vollelektriker Audi e-tron GT in der engeren Heimat des einstigen Slalom-Asses Ingemar Stenmark unterwegs und neugierig: Sind 476 PS (598 PS in der RS-Version), ein Drehmoment von 640 Newtonmetern und die von nahezu 2,4 Tonnen Eigengewicht erzeugte Fliehkraft auf kritischem Terrain überhaupt zu bändigen? Immerhin stürmt der rassige Ingolstädter mit künstlichem UFO-Sound auf Asphalt in 4,1 Sekunden aus dem Stand an die 100er-Marke. Die beiden Elektromotoren an Vorder- bzw. Hinterachse sind für den gewaltigen Schub verantwortlich. Da ist eine fahrerische Aufwärmphase allemal empfehlenswert, wenn es auf das gefrorene Tanzparkett geht.

Umso erstaunlicher die ersten Runden auf Eis. Kaum zu glauben, wie stabil der e-tron GT die Kraft aufs rutschige Terrain zaubert. Und spätestens da drängt sich die Ingenieurskunst der bayerischen Autobauer ins Bewusstsein des Lenkers. Das vollvariable quattro-Allradsystem verteilt die Antriebskraft je nach Bedarf und bis zu jeweils 100 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse. Das Luftfederfahrwerk offeriert mit den Einstellungen Comfort, Dynamic, Efficiency und Individual alle Spielarten der Fortbewegung. Im technischen Orchester spielt auch die Hinterachs-Differenzialsperre entscheidend mit. Gezielte Bremseingriffe verbessern dabei das Lenkverhalten und die Lenkpräzision. Wir machen die Probe aufs Exempel und spielen am Eis-Oval ziemlich frech mit Gaspedal und Lenkung. Und: Die Elektronik reagiert akkurat. Blitzschnell wird das kurveninnere Rad leicht abgebremst, das kurvenäußere Rad bekommt mehr Antriebskraft. Ergebnis: Der e-tron GT lenkt – auch dank der Vierradlenkung – direkter und dynamischer ein, die Fahrstabilität wird bei Lastwechseln in Kurven und beim Spurwechsel deutlich verbessert.

In seinem Element: der e-tron GT von Audi. © Audi

Da wird der Hütchenslalom zum fröhlichen Eistanz. Zumal man auf der baumlosen Eisfläche Grenzbereiche ausreizen und auch überschreiten darf. Absolut spaßfördernd, wenn man dann auch noch das elektronische Stabilitätsprogramm per Knopfdruck in die Pause schickt. Schlimmstenfalls und folgenlos fliegt man bei zu viel Übermut in die Tiefschnee-Auslaufzone am Rande der Eisbahn ab. Dabei wird aber auch klar, wie groß die Sicherheitsreserven des e-tron GT im normalen Straßenbetrieb sind. Assistenzsysteme in Kompaniestärke nehmen dem Fahrer auf (fast) allen Linien die Arbeit, nicht aber die Eigenverantwortung ab.

Der aufregende Testtag weicht der Polarnacht und da lernen wir auch noch die Lichtspiele des Überstromers kennen und schätzen. Matrix-LED-Scheinwerfer und Laserlicht machen die Nacht fast zum Tag, das Nachtsichtsystem erkennt per Kamera Menschen und Tiere auf oder am Rand der Fahrbahn und warnt im Display.