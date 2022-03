In Kirchbichl abgängiger 83-Jähriger verletzt und unterkühlt gefunden

Feuerwehr und Polizei fanden den Vermissten verletzt in einem Graben und bargen ihn.

Kirchbichl – Ein glückliches Ende nahm am Freitagabend eine Suchaktion nach einem 83-Jährigen in Kirchbichl. Der demenzkranke Mann war kurz nach 18 Uhr außer Haus gegangen, um in der Leichenhalle Abschied von seinem verstorbenen Nachbarn zu nehmen. Als er um 21.45 Uhr noch nicht zurück war, alarmierte seine Tochter die Polizei.