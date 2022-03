Finanzrazzia in Tirols Bergen: Hütten und Skischulen im Visier

Die Finanz deckte Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung in Skihütten und Skischulen auf. (Symbolfoto)

Innsbruck, Bregenz – Die Finanzpolizei hat heuer bereits mehrere Schwerpunktaktionen rund um Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit durchgeführt. Eine davon führte die Beamten in die Tiroler und Vorarlberger Berge. Sie filzten im vergangenen Februar 30 Skischulen und Skihütten in Tirol und Vorarlberg, insgesamt wurden 229 Beschäftigte kontrolliert, gab das Finanzministerium am Samstag bekannt.