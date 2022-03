Skischulen und -hütten in Tirol und Vorarlberg im Fokus der Finanzpolizei

Innsbruck, Bregenz – Die Finanzpolizei hat bei einer "Aktion scharf" in Tirol und Vorarlberg Skischulen und Skihütten kontrolliert. Bei 13 von 30 Betrieben wurden dabei Übertretungen hinsichtlich Steuern und Abgaben entdeckt, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Neben den Beschäftigungsverhältnissen wurden auch die Registrierkassen kontrolliert, wobei in vier Skischulen und neun Skihütten Verstöße entdeckt wurden.