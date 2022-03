Als Beifahrer aus Auto geschleudert: 19-Jähriger bei Unfall getötet

Oberndorf – Ein 19-jähriger Niederösterreicher ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall bei Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ums Leben gekommen. Der junge Mann saß am Beifahrersitz, als der 21-jährige Lenker das Fahrzeug nach links verriss und auf dem Bankett ins Schleudern kam. Der Pkw überschlug sich mehrmals. Dabei wurde der 19-Jährige aus dem Wagen schleudert, berichtete die Polizei.