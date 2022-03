Auto fuhr in Restaurant in Washington und tötete zwei Menschen

Der Unfallort in Washington.

Washington – Nachdem ein Fahrer mit seinem Geländewagen in den Außenbereich eines Restaurants in Washington gefahren ist, sind mindestens zwei Menschen gestorben. Drei weitere Personen seien bei dem Vorfall am Freitag (Ortszeit) lebensgefährlich verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behörden. Ersten Erkenntnissen zufolge handle es sich um einen Unfall, sagte ein Polizeivertreter. Es gebe keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat.