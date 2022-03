Bauern geschlossen, 97 Prozent für Obmann Geisler

Innsbruck – Der Landesbauernrat, das höchste Gremium des ÖVP-Bauernbunds, wollte gestern nicht den geringsten Zweifel aufkommen lassen: Bauernbundobmann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler wurde mit 97 Prozent in seiner Funktion bestätigt. Als wichtigster Vertrauter von ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter geht er damit gestärkt in die kommende Wahlauseinandersetzung. So sieht das auch Platter: „Mit der Wiederwahl und 97 Prozent für Josef Geisler stärkt der Landesbauernrat seine Position im Land und in der Tiroler Volkspartei.“ Und: Die Volkspartei benötige einen starken Bauernbund, und der Bauernbund benötige eine starke Volkspartei.