Waldbrand in Pinswang: "Uns steht noch ein tagelanger Einsatz bevor"

Dutzende Feuerwehrleute kämpften am Sonntag im steilen Gelände gegen die Glutnester.

Pinswang – Die Flammen lodern am Sonntagmittag zwar nicht mehr am Schwarzenberg in Pinswang. Aber die Löscharbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen. "Den großen Brand haben wir gelöscht. Aber die vielen Glutnester müssen wir nun alle händisch löschen. Da steht uns noch ein tagelanger Einsatz bevor", sagte Bezirksfeuerwehrinspektor Konrad Müller gegenüber der Tiroler Tageszeitung.