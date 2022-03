E-Biker (80) in Innsbruck von Auto erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Gegen 11.30 Uhr ereignete sich am Samstag im Innsbrucker Stadtteil Hötting ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Autolenker war auf der Unterbergerstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als ein 80-jähriger E-Biker die Rechtsregel missachtete und in die Straße einfuhr.