Einbrecher stahlen hochwertige Fahrräder aus Kellerabteilen in Kematen

Kematen – In der Nacht auf Samstag brachen unbekannte Täter in den Keller einer Wohnanlage in Kematen ein. Sie brachen Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile auf und entwendeten insgesamt vier höherwertige Fahrräder – laut Polizei ein Rennrad, ein Mountainbike und zwei E-Bikes.