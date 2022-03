Unbeschwert ist anders: Wacker muss gegen den Tabellenführer ran

Innsbruck –Parallel zum nun schon wochenlangen Warten auf die überlebensnotwendigen Millionen von Mäzen Thomas Kienle absolviert die Kampfmannschaft des FC Wacker das Liga-Programm. Abgedriftet ins Niemandsland der zweiten Liga holten die FCW-Profis in den bisherigen drei Spielen erst einen Punkt. Vorläufiger Tiefpunkt war die 1:2-Heimpleite gegen Steyr. Und am Sonntag gastiert ab 10.30 Uhr der Tabellenführer im Tivolistadion.

Innenverteidiger Darjo Grujcic fehlt auch gegen die Lustenauer, Rio Nitta ist fraglich. „Der Druck liegt ganz klar beim Gegner, ob es für uns gut war, dass sie zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den FAC bezogen, wird man sehen“, so Oenning, der sich an den Anstoßtermin 10.30 Uhr erst gewöhnen muss: „Das war für mich in der B-Jugend einmal der Fall.“