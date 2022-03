Start beim LASK soll der WSG die Richtung in der Qualifikationsgruppe weisen

Pasching –Man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Die WSG Tirol startet heute (14.30 Uhr) mit dem am Papier wohl schwersten Spiel auswärts beim LASK in die „Mission Klassenerhalt“. Ligasponsor Admiral beispielsweise würde bei einem WSG-Sieg heute das Sechsfache des Einsatzes auszahlen – zum Vergleich: Bei einem LASK-Dreier liegt die Quote bei 1,52. Noch Fragen?