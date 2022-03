3:0-Heimsieg: VC Tirol erzwingt heutigen Showdown um den Halbfinaleinzug

Innsbruck – Die Volleyballerinnen des VC Tirol bekommen heute ihr großes Entscheidungsspiel um den Einzug in das Halbfinale der Austrian Volley League (AVL). Das Team gewann gestern zuhause gegen Salzburg klar mit 3:0 (23, 12, 28) und verkürzte in der „Best of three“-Serie auf 1:1. Das dritte Spiel steigt heute um 16 Uhr (LSC Tirol). TI-volley musste das Spiel gegen Graz aufgrund von Corona-Fällen auf 19. März verschieben. (TT)