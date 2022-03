Ukrainischer Flüchtlingsbus kippte in Italien um: Ein Todesopfer

Unter den rund 20 Reisenden waren auch einige Kinder. An den Bergungsarbeiten war die Feuerwehr beteiligt, die den Bus am Straßenrand mit zwei Spezialkränen wieder aufrichtete. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt, Ermittlungen über die Ursache sind noch im Gange.

Der Bus mit ukrainischem Nummernschild war in Richtung der Stadt Pescara unterwegs. Zurzeit sind in Italien viele ukrainische Kriegsflüchtlinge unterwegs, die ihre im Land lebenden Verwandten aufsuchen. In Italien lebt eine der größten ukrainischen Gemeinschaften in Europa, die aus circa 240.000 Personen besteht. Über 25.000 ukrainische Flüchtlinge sind seit Beginn des Kriegs in Italien eingetroffen. (APA)