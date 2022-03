0:6-Debakel! WSG Tirol geht zum Auftakt der Qualifikationsgruppe beim LASK unter

Pasching - Die WSG Tirol erlebte am Sonntag einen ganz bitteren Nachmittag in Pasching. Die Wattener kassierten im ersten Spiel der Qualifikationsgruppe ein 0:6-(0:3)-Debakel beim LASK. Keita Nakamura (9.) leitete den Sieg der Linzer vor 4.000 Fans früh ein, Florian Flecker legte noch in Hälfte eins einen Doppelpack (26., 41.) nach. Nach Wiederbeginn trugen sich auch noch Peter Michorl (52.), der offensiver als zuletzt agierte, und Alexander Schmidt (73.) und neuerlich Nakamura (88.) in die Schützenliste ein. Der LASK übernahm damit auch gleich einmal die Tabellenführung, einen Zähler vor dem Oberösterreich-Rivalen SV Ried. Die WSG hat als Vorletzter nur noch vier Punkte Luft zu Schlusslicht Altach.

⚽ Zum Spielverlauf: Die Oberösterreicher waren von Beginn an gut in der Partie drinnen, aggressiv und hatten viel Zug zum Tor. Schon in der 4. Minute war Ferdinand Oswald bei einem Michorl-Schuss voll gefordert. Fünf Minuten später rechtfertigte Nakamura seine Aufstellung, ging mit einem Haken leicht an Koch vorbei und traf aus 15 Metern. Flecker hatte den Assist gegeben, war damit an allen drei Toren in der ersten Hälfte beteiligt. Das 2:0 machte der 26-jährige Steirer mit links nach einem idealen Michorl-Lochpass, vor dem 3:0 erkämpfte er im Duell mit Maxime Awoudja den Ball und bezwang Oswald mit einem Schuss ins lange Eck. Gleich darauf ließ Nakamura eine tolle Volleychance liegen (42.) und Oswald konnte sich noch einmal bei einem Michorl-Abschluss auszeichnen (45.).