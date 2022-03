Ljubicic-Assist bei 1:0-Sieg von Köln im Rhein-Derby gegen Leverkusen

Leverkusen - Dejan Ljubicic hat am Sonntag einen großen Anteil am 1:0-Erfolg des 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen in der deutschen Fußball-Bundesliga gehabt. Der Ex-Rapidler bereitete kurz nach seiner Einwechslung den spielentscheidenden Treffer von Kingsley Schindler in der 67. Minute mit einer idealen Hereingabe vor. Beide Akteure waren erst in der 64. Minute aufs Feld gekommen. Florian Kainz stand hingegen bei den Siegern in der Startformation, Louis Schaub bekam keine Einsatzminuten.